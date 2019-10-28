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В Первоуральске букмекерская контора «СТОМ» оштрафована на 500 тыс. руб. за необеспечение безопасности посетителей
28 октябрь 2019 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Первоуральске букмекерская контора «СТОМ» оштрафована на 500 тыс. руб. за необеспечение безопасности посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В апреле 2019 года в ООО Фирма «СТОМ» в Первоуральск была проведена проверка. Выяснилось, что в пункте приема ставок этой букмекерской конторы не обеспечена личная безопасность участников азартных игр и иных посетителей игорного заведения.
ООО Фирма «СТОМ» оштрафовано по части 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ на 500 тыс. руб. Однако общество попыталось обжаловать это решение. Суд апелляционной инстанции оставил первоначальное решение в силе.
В апреле 2019 года в ООО Фирма «СТОМ» в Первоуральск была проведена проверка. Выяснилось, что в пункте приема ставок этой букмекерской конторы не обеспечена личная безопасность участников азартных игр и иных посетителей игорного заведения.
ООО Фирма «СТОМ» оштрафовано по части 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ на 500 тыс. руб. Однако общество попыталось обжаловать это решение. Суд апелляционной инстанции оставил первоначальное решение в силе.
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