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В Первоуральске букмекерская контора «СТОМ» оштрафована на 500 тыс. руб. за необеспечение безопасности посетителей

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Первоуральске букмекерская контора «СТОМ» оштрафована на 500 тыс. руб. за необеспечение безопасности посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В апреле 2019 года в ООО Фирма «СТОМ» в Первоуральск была проведена проверка. Выяснилось, что в пункте приема ставок этой букмекерской конторы не обеспечена личная безопасность участников азартных игр и иных посетителей игорного заведения.



ООО Фирма «СТОМ» оштрафовано по части 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ на 500 тыс. руб. Однако общество попыталось обжаловать это решение. Суд апелляционной инстанции оставил первоначальное решение в силе.

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