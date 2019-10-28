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В Свердловской области с начала года выявили почти 300 фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области выявили 299 поддельных денежных знаков, это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (350 штук). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В III квартале 2019 года было обнаружено 106 поддельных денежных знаков Банка России, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в III квартале 2018 года было выявлено 99 фальшивых дензнаков.



«Чаще всего встречались поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб., их выявили 58 штук. Впрочем, это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда их было обнаружено 67. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков — купюры номиналом 1 тыс. руб., их было изъято 32 штуки (увеличение на 52%). Существенно выросло число поддельных дензнаков номиналом 2 тыс. руб.: с июля по сентябрь 2019 года их было выявлено шесть штук, в III квартале 2018 года — всего одна. Из года в год наблюдается снижение количества фальшивок более низких номиналов: мошенникам не выгодно их подделывать. За III квартал на территории области обнаружено четыре банкноты по 500 руб., две — номиналом 100 руб., а также четыре поддельные монеты», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Свердловской области выявлено шесть фальшивых банкнот иностранных государств, все — доллары США.

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