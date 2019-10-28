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В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены. Облицовочный кирпич с верхних этажей дома № 24 по улице Вилонова обвалился на газон, недалеко от входа в подъезд.



Как пишут очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел поздно ночью 28 октября и сопровождался грохотом. О пострадавших ничего не сообщается.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:37</span><br /><strong>В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены. Облицовочный кирпич с верхних этажей дома № 24 по улице Вилонова обвалился на газон, недалеко от входа в подъезд. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090907-v-ekaterinburge-v-odnom-iz-domov-zastroyschika-atomstroykompleks-obrushilas-chast-steny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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