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В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены

28 октябрь 2019 (11:37)

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Екатеринбурге в одном из домов застройщика «Атомстройкомплекс» обрушилась часть стены. Облицовочный кирпич с верхних этажей дома № 24 по улице Вилонова обвалился на газон, недалеко от входа в подъезд.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел поздно ночью 28 октября и сопровождался грохотом. О пострадавших ничего не сообщается.

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