Новости дня
«МегаФон» разработает специальный тариф для отслеживания птиц
28 октябрь 2019 (11:24)
УрБК, Москва, 28.10.2019. «МегаФон» создаст особый тариф для Центра реабилитации диких животных, который будет учитывать особенности миграции птиц. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
Такое решение в компании приняли после того, как орлица по кличке Мин неожиданно улетела в Иран и стала отправлять ученым дорогие sms-сообщения из международного роуминга о своем нахождении.
Российские орнитологи отмечают пернатых хищников — орлов и соколов — передатчиками. Устройства отсылают исследователям оповещения с координатами птиц, что помогает изучить пути миграции и выявить угрозы. Датчики получают координаты со спутников и при появлении птицы в зоне действия сети — отправляют sms.
Обычно маршрут птиц понятен орнитологам, и они могут рассчитать бюджет. Но орлица Мин приготовила сюрприз, улетев в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на 13 пернатых, что побудило орнитологов забить тревогу и обратиться к россиянам с просьбой о помощи под акцией «Закинь орлу на мобилку».
Неравнодушных к судьбе пернатых оказалось много. В короткие сроки было собрано более 100 тыс. руб. «МегаФон», в свою очередь, уже обнулил весь долг птицам.
«МегаФон» поможет. Мы не только закроем долг, но понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», — отметили в пресс-службе оператора.
Такое решение в компании приняли после того, как орлица по кличке Мин неожиданно улетела в Иран и стала отправлять ученым дорогие sms-сообщения из международного роуминга о своем нахождении.
Российские орнитологи отмечают пернатых хищников — орлов и соколов — передатчиками. Устройства отсылают исследователям оповещения с координатами птиц, что помогает изучить пути миграции и выявить угрозы. Датчики получают координаты со спутников и при появлении птицы в зоне действия сети — отправляют sms.
Обычно маршрут птиц понятен орнитологам, и они могут рассчитать бюджет. Но орлица Мин приготовила сюрприз, улетев в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на 13 пернатых, что побудило орнитологов забить тревогу и обратиться к россиянам с просьбой о помощи под акцией «Закинь орлу на мобилку».
Неравнодушных к судьбе пернатых оказалось много. В короткие сроки было собрано более 100 тыс. руб. «МегаФон», в свою очередь, уже обнулил весь долг птицам.
«МегаФон» поможет. Мы не только закроем долг, но понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», — отметили в пресс-службе оператора.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы из некоторых стран Европы
- Количество диких животных на планете резко сократилось
- Свердловская область исключена из группы риска по гриппу птиц
- Екатеринбург атакуют голодные совы
- «МегаФон» представил новый тариф «Правильный выбор» для жителей Свердловской области