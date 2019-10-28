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«МегаФон» разработает специальный тариф для отслеживания птиц

УрБК, Москва, 28.10.2019. «МегаФон» создаст особый тариф для Центра реабилитации диких животных, который будет учитывать особенности миграции птиц. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Такое решение в компании приняли после того, как орлица по кличке Мин неожиданно улетела в Иран и стала отправлять ученым дорогие sms-сообщения из международного роуминга о своем нахождении.



Российские орнитологи отмечают пернатых хищников — орлов и соколов — передатчиками. Устройства отсылают исследователям оповещения с координатами птиц, что помогает изучить пути миграции и выявить угрозы. Датчики получают координаты со спутников и при появлении птицы в зоне действия сети — отправляют sms.



Обычно маршрут птиц понятен орнитологам, и они могут рассчитать бюджет. Но орлица Мин приготовила сюрприз, улетев в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на 13 пернатых, что побудило орнитологов забить тревогу и обратиться к россиянам с просьбой о помощи под акцией «Закинь орлу на мобилку».



Неравнодушных к судьбе пернатых оказалось много. В короткие сроки было собрано более 100 тыс. руб. «МегаФон», в свою очередь, уже обнулил весь долг птицам.



«МегаФон» поможет. Мы не только закроем долг, но понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», — отметили в пресс-службе оператора.

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