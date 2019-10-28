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Свердловская область заняла 31 место в рейтинге регионов РФ с самой низкой безработицей

28 октябрь 2019 (11:04)

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Свердловской области количество безработных в июне-августе 2019 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании РИА «Новости» на основе данных Росстата.

Регион занимает 31 место в общероссийском рейтинге. Количество безработных на Среднем Урале составляет 4%. Среднее время поиска работы в области — 6,3 месяца.

Отметим, самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве (1,3%), а самый высокий — в Ингушетии (26,2%), в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

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