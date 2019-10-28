Новости дня

Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней, а системы отопления в жилых домах полностью заработают 28 октября 2019 года в 14.00 по местному времени. Об этом сообщает департамент информполитки Свердловской области.



«Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше — от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту», — цитирует департамент регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.



Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья и 3-й Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).



Ремонтно-восстановительные работы осуществлялись бригадой АО «ГАЗЭКС» в составе 10 человек и двух единиц техники.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:46</span><br /><strong>Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней, а системы отопления в жилых домах полностью заработают 28 октября 2019 года в 14.00 по местному времени. Об этом сообщает департамент информполитки Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090904-gazosnabzhenie-zhiteley-severouralska-budut-vosstanavlivat-neskolko-dney.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: