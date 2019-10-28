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Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней
28 октябрь 2019 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Газоснабжение жителей Североуральска будут восстанавливать несколько дней, а системы отопления в жилых домах полностью заработают 28 октября 2019 года в 14.00 по местному времени. Об этом сообщает департамент информполитки Свердловской области.
«Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше — от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту», — цитирует департамент регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья и 3-й Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
Ремонтно-восстановительные работы осуществлялись бригадой АО «ГАЗЭКС» в составе 10 человек и двух единиц техники.
«Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше — от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту», — цитирует департамент регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья и 3-й Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
Ремонтно-восстановительные работы осуществлялись бригадой АО «ГАЗЭКС» в составе 10 человек и двух единиц техники.
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