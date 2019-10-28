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ФАС заподозрила генерирующие компании Урала в намеренном завышении энергоцен на 10,2%

УрБК, Москва, 28.10.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила генерирующие компании в согласованном завышении энергоцен на рынке на сутки вперед (РСВ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Королева.



По его словам, после жалоб потребителей в июле ФАС запросила статистику о торгах у «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и у «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). После предварительного анализа служба выявила «признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп лиц генерирующих компаний».



Рост стоимости энергии в I полугодии в европейской части РФ и на Урале составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб.



После начала расследования цены на РСВ стали резко падать. В первой зоне (европейская часть РФ и Урал) они снизились в августе на 1,2%, а в сентябре — на 4,8%, во второй зоне (Сибирь) в августе упали сразу на 17%, в сентябре — уже на 38,9%.



Как сообщает издание, за манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, они могут составить 3-15% от оборота, а для директоров компаний предусмотрено уголовное наказание — лишение свободы до 3 лет.

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