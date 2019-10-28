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Авиакомпания «Победа» с 28 октября повышает цены на билеты из-за рубежа на 5 евро
28 октябрь 2019 (09:37)
УрБК, Москва, 28.10.2019. С 28 октября 2019 года лоукостер «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 евро вместо 25. При этом перевозчик просит пассажиров продолжать регистрироваться онлайн, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах. Авиакомпания после этого заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
В пресс-службе отмечают, что в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах «Победы» можно было сэкономить. Для этого нужно зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту.
«Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию «голого тарифа», когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — комментируют в «Победе».
Отметим, авиакомпания в октябре направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. До этого лоукостер уже обращался в ведомство с аналогичным предложением. Тогда Минтранс не поддержал это предложение.
Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах. Авиакомпания после этого заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
В пресс-службе отмечают, что в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах «Победы» можно было сэкономить. Для этого нужно зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту.
«Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию «голого тарифа», когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — комментируют в «Победе».
Отметим, авиакомпания в октябре направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. До этого лоукостер уже обращался в ведомство с аналогичным предложением. Тогда Минтранс не поддержал это предложение.
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