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Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Таборинском участковом лесничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Таборинском участковом лесничестве незаконно вырубили порядка 11 куб. м. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе осмотра и оценки состояния лесосеки сотрудники Таборинской районной прокуратуры совместно с сотрудниками отдела в Артемовском УФСБ по Свердловской области обнаружили незаконную рубку 8 сырорастущих кедров общим объемом не менее 11 куб. м. В результате лесничеству причинен материальный ущерб на сумму свыше 105 тыс. руб.



Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере».

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