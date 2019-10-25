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В работе оператора «Мотив» произошел технический сбой
25 октябрь 2019 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В работе мобильного оператора «Мотив» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Около 50% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 22% — мобильным интернетом и 27% — сбой всех сервисов. Технические неполадки начались около 15.15 по московскому времени.
Около 50% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 22% — мобильным интернетом и 27% — сбой всех сервисов. Технические неполадки начались около 15.15 по московскому времени.
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