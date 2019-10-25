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В Свердловской области число выданных потребкредитов за 9 месяцев снизилось на 0,8%
25 октябрь 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В январе-сентябре 2019 года в Свердловской области выдали 467 тыс. 856 кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве (650,6 тыс. ед.), Московской области (603,3 тыс. ед.) и Краснодарском крае (546,1 тыс. ед.).
«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 2019 году обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве (650,6 тыс. ед.), Московской области (603,3 тыс. ед.) и Краснодарском крае (546,1 тыс. ед.).
«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 2019 году обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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