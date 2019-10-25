Безопасность «Открытия» под вопросом

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Участившиеся нападения на офисы банка «Открытие» обеспокоили клиентов. Тем более что во время вооруженного нападения на подразделение финансово-кредитной организации в самом центре Екатеринбурга погиб мужчина, который пришел оформлять кредит. В «Открытии» заявили, что обеспокоены ситуацией в Екатеринбурге, но уже через пять дней злоумышленники украли из офиса банка в Северодвинске 10 млн руб. При этом легко убедиться, что именно «Открытие» в разные годы становилось мишенью для налетчиков и грабителей. Теперь специалисты и клиенты гадают, что не так с охраной у кредитной организации, так как она часто попадает под удары преступников?В ночь на 23 октября этого года в городе Северодвинске Архангельской области неизвестные ограбили отделение банка «Открытие». Грабители взломали кассовый узел офиса, использовав техническое оборудование, чтобы не сработала охранная сигнализация. В результате было похищено порядка 10 млн руб.«Данные потери полностью покрываются страховкой, оформленной как раз на случай подобного рода инцидентов. Никто из сотрудников банка не пострадал, финансовые интересы клиентов «Открытия» также никоим образом не затронуты. В настоящее время ведутся следственные действия», — прокомментировал пресс-секретарь «Открытия» по СЗФО Иван Макаров.За пять дней до этого — 18 октября было совершено вооруженное нападение на офис «Открытия» по улице Малышева, 128 в Екатеринбурге. При этом погиб Олег Лебедев, который в этот день пришел оформлять банковский кредит. В помещение офиса ворвался мужчина (житель Ростовской области 1982 года рождения) с обрезом двуствольного ружья. Потребовав выдать ему деньги, он открыл стрельбу по видеокамере в служебном помещении. После того, как Олег Лебедев попытался ему противодействовать и задержать, преступник его застрелил. После чего его задержали другие посетители офиса, передали сотрудникам ЧОП, а те — полиции.По факту нападения на екатеринбургский офис было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».Почти сразу в банке «Открытие» сделали официальное заявление по поводу трагедии в Екатеринбурге: «Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления».Однако месяцем ранее — утром 17 сентября вооруженное ограбление банка «Открытие» было совершено в Тюмени. В офис в районе Зареки (улица Щербакова, 90, — прим. ред.) ворвался мужчина с пистолетом.«Никто из клиентов и сотрудников банка во время нападения не пострадал. Преступник похитил денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. Деньги были застрахованы», — заявил СМИ представитель «Открытия» по УрФО Сергей Антонов.Открытые источники изобилуют сообщениями о нападениях на офисы банка «Открытие» в разных регионах в разные годы. Например, настоящая волна грабежей прокатилась по Санкт-Петербургу осенью, зимой и весной 2013-2014 годов. В частности, 16 апреля 2014 года инцидент произошел в помещении банка на Среднеохтинском проспекте, 2. Трое мужчин вошли в офис, один из них выстрелил в руку женщине-операционистке из травматического пистолета.«Преступники забрали из кассы деньги — 3 млн руб. — и скрылись», — сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.По факту нападения на банк было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере».В конце ноября 2013 года на КАД остановили инкассаторский «КаМАЗ» банка «Открытие», из которого похитили 150 млн руб. Причем перестрелка случилась в бронированной машине: преступник погиб, успев застрелить напарника.С учетом частоты нападений на офисы «Открытия» странным выглядит недоумение, которое в центральном офисе организации продемонстрировали насчет сорванной попытки ограбления офиса в Екатеринбурге. Ведь судя по всему, топ-менеджменту и даже рядовым сотрудникам кредитного учреждения уже не привыкать к грабежам. В том числе вооруженным, которые сопровождаются ранениями, а порой и гибелью работников. И даже случайных посетителей, как это было с Олегом Лебедевым.Кстати, банк начал оказывать материальную помощь его семье: компания взяла на себя оплату расходов на организацию похорон и сделает единовременную выплату его вдове. Также «Открытие» будет ежемесячно выплачивать пособие его несовершеннолетней дочери и погасит его кредитные обязательства.Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что чаще всего преступники скрываются с денежными суммами банка. Так было на днях в Северодвинске, в сентябре в Тюмени, а пять лет назад во время серии нападений на объекты и инкассаторов — в Санкт-Петербурге.Официальные ответы представителей банка по итогам грабежей тоже стандарты: деньги застрахованы и покрываются размером страховки. При таком положении дел в «Открытии» утверждают, что безопасность клиентов и сотрудников — «безусловный приоритет» банка.Пережившим нападение посетителям и сотрудникам офиса в Екатеринбурге обещали оказать психологическую поддержку, также персонал отправят в путешествие за счет работодателя.Тем удивительней звучит заявление банка об усилении охраны, которое сделали по итогу нападения в Екатеринбурге. Теперь в отделениях начнут дежурить сотрудники охранного предприятия, тогда как сейчас действуют лишь тревожные кнопки. В связи с чем специалисты частных охранных предприятий отмечают, что банки в первую очередь нуждаются в качественной и профессиональной охране в любое время суток.В банковском сообществе допускают, что волна нападений на отделения «Открытия» может быть вызвана отказом от физической охраны помещений учреждения. Как пишут отраслевые телеграм-каналы, руководство в Москве для экономии средств на содержание офисов и зарплату распорядилось снять физическую охрану в отделениях. Там остались только тревожные кнопки, охранников сохранили только при топ-менеджерах.На тот факт, что офисы «Открытия» могут попадать под удары, в том числе по причине внутренних недоработок по линии безопасности, дают понять и в полиции.«Вопросы обеспечения собственной безопасности офисов банка находятся в компетенции финансовых учреждений», — заявил УрБК пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что во время нападения кассир офиса в Екатеринбурге «действовала по инструкции».Эксперты в области безопасности отмечают, что отказ от физической охраны офисов может иметь весьма существенный экономический эффект: нападения происходят относительно нечасто, а похищенные суммы вполне сопоставимы со стоимостью оплаты услуг охранной структуры за одну точку в течение месяца. Таким образом, получается, что если каждый отдельный офис банка грабят реже, чем раз в месяц, то охрана его экономически не выгодна.К тому же те же эксперты отмечают, что чаще всего существующая в банках охрана просто неэффективна. Пожилые сотрудники, обычно не имеющие при себе оружия, просто физически не способны организовать сопротивление вооруженным бандитам. А при попытке это сделать могут стать первыми жертвами ограбления. Хорошо вооруженные и подготовленные сотрудники обходятся банку значительно дороже и точно не окупаются в долгосрочной перспективе.Хотя существуют еще и репутационные риски, с которыми неизбежно сталкивается любой ограбленный банк.«Специалисты рекомендуют в подобных ситуациях не оказывать сопротивления вооруженным преступникам. Необходимо по возможности запомнить приметы нападавшего и поделиться ими впоследствии с сотрудниками органов внутренних дел для установления личности злоумышленника и его задержания по горячим следам», — рекомендуют полицейские.Судя по всему, пока внутренние требования кредитных учреждений в части обеспечения мер безопасности людей и денежных средств не будут соответствовать современным стандартам и учитывать разные аспекты безопасности, клиентам нужно быть готовыми ко всему и следовать рекомендациям свердловских полицейских.