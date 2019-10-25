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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В отдельных районах на территории Среднего Урала 26 октября ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«При усилении ветра следует быть внимательными и осторожными, чтобы не получить травму. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. В целях исключения повреждений транспортных средств не парковать их под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций», — говорится в сообщении.



В МЧС рекомендуют также в ветреную погоду особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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