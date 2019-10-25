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В Екатеринбурге за год средняя цена на автомобили не старше 3 лет выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В Екатеринбурге за год средняя цена на автомобили не старше 3 лет выросла на 5% — до 911 тыс. руб. Город, таким образом, занял пятое место рейтинга исследования портала «Авито».



В столице Среднего Урала лидером из 20 самых продаваемых автомобилей не старше трех лет в 2019 году стала Lada Granta со средней стоимостью 348 тыс. руб. По доступности лидирует отечественный автомобиль Lada Priora (344 тыс. руб.). Дороже всего покупали Toyota RAV4 — в среднем за 1,6 млн руб. За год сильнее всего поднялись цены на Volkswagen Polo (на 19%), а снизились максимально на Renault Kaptur (на 9%).



Кроме того, за год структура рынка продаж в Екатеринбурге изменилась незначительно: доля малых автомобилей (категория B) увеличилась на 1 процентный пункт, а доля кроссоверов (SUV) — на 3 процентных пункта. Доли средних авто (категория C), бизнес-класса (категория E) и больших семейных авто (категория D) снизились на 2 п.п., 2 п.п. и 1 п.п. соответственно.



В 2019 году средняя по стране цена автомобилей возрастом до трех лет выросла на 9% по сравнению с 2018 годом — до 878 тыс. руб. Помимо этого, их стоимость во всех сегментах в стране за год выросла. Сильнее всего подорожали машины категории Е (28%), а наименьший рост показал сегмент кроссоверов — 2%.



За год стоимость автомобилей до трех лет выросла почти во всех крупнейших городах (18 из 20), в диапазоне от 2% в Тольятти до 20% в Нижнем Новгороде. Средние цены снизились только в Москве (на 8%) и в Тюмени (на 3%). Доступнее всего автомобили до трех лет продавались в Тольятти — в среднем за 720 тыс. руб., дороже всего — в Красноярске, за 1 млн 148 тыс. руб.

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