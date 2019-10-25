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Медики Свердловской области прогнозируют рост цен на лекарства из-за предстоящей маркировки

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Медики Свердловской области прогнозируют рост цен на лекарства минимум на 50 копеек за единицу из-за предстоящей маркировки. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя Управления Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина.



«За каждый генерированный код в соответствии с нормативной документацией Российской Федерации производитель лекарств будет платить 50 коп. оператору системы маркировки лекарственных препаратов. Соответственно, в цену препарата будет закладываться эта сумма. Насколько в целом увеличится стоимость одного лекарства, пока сказать трудно», — комментирует Людмила Мокина.



На данный момент в Свердловской области 23,6% медицинских и фармацевтических компаний уже зарегистрировались в системе маркировки. Отдельная статистика касается частных компаний, из которых эту процедуру прошли 15%.



Отметим, закон об обязательной маркировке лекарств вступает в силу с 1 января 2020 года. Лекарства, которые произведены ранее 2020 года, маркировать не нужно. За немаркированные препараты будет предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

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