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Медики Свердловской области прогнозируют рост цен на лекарства из-за предстоящей маркировки
25 октябрь 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Медики Свердловской области прогнозируют рост цен на лекарства минимум на 50 копеек за единицу из-за предстоящей маркировки. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя Управления Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина.
«За каждый генерированный код в соответствии с нормативной документацией Российской Федерации производитель лекарств будет платить 50 коп. оператору системы маркировки лекарственных препаратов. Соответственно, в цену препарата будет закладываться эта сумма. Насколько в целом увеличится стоимость одного лекарства, пока сказать трудно», — комментирует Людмила Мокина.
На данный момент в Свердловской области 23,6% медицинских и фармацевтических компаний уже зарегистрировались в системе маркировки. Отдельная статистика касается частных компаний, из которых эту процедуру прошли 15%.
Отметим, закон об обязательной маркировке лекарств вступает в силу с 1 января 2020 года. Лекарства, которые произведены ранее 2020 года, маркировать не нужно. За немаркированные препараты будет предусмотрено административное наказание в виде штрафа.
«За каждый генерированный код в соответствии с нормативной документацией Российской Федерации производитель лекарств будет платить 50 коп. оператору системы маркировки лекарственных препаратов. Соответственно, в цену препарата будет закладываться эта сумма. Насколько в целом увеличится стоимость одного лекарства, пока сказать трудно», — комментирует Людмила Мокина.
На данный момент в Свердловской области 23,6% медицинских и фармацевтических компаний уже зарегистрировались в системе маркировки. Отдельная статистика касается частных компаний, из которых эту процедуру прошли 15%.
Отметим, закон об обязательной маркировке лекарств вступает в силу с 1 января 2020 года. Лекарства, которые произведены ранее 2020 года, маркировать не нужно. За немаркированные препараты будет предусмотрено административное наказание в виде штрафа.
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