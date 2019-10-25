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В Челябинской области число выданных потребкредитов за 9 месяцев выросло на 0,9%

25 октябрь 2019 (16:03)

УрБК, Челябинск, 25.10.2019. В Челябинской области в январе-сентябре 2019 года выдали 401 тыс. 666 потребительских кредитов, что на 0,9% больше, чем в тот же период 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самую серьезную динамику роста выдачи за 9 месяцев текущего года продемонстрировали Москва (+16,3%), Омская (+13,7%) и Московская (+13,5%) области, Санкт-Петербург (+12,5%), а также Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) (+11%).
В то же время снижение темпов кредитования было зафиксировано в Свердловской области (-0,8%) и Удмуртской Республике (-0,6%).

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