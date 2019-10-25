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В Орджоникидзевском районе ликвидируют больше 100 нестационарных объектов торговли

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Администрация Орджоникидзевского района и ФССП РФ по Свердловской области намерена ликвидировать в 2019 году более сотни нестационарных объектов торговли (НТО). Мероприятия пройдут в соответствии с утвержденным графиком.



Орджоникидзевский район является в Екатеринбурге лидером по количеству исполнительных производств, связанных со сносом незаконных НТО — их свыше 100 единиц. По словам главы администрации Романа Кравченко, раньше бороться с ними было проще.



«Достаточно было зафиксировать нарушение, составить документы и вынести его, а после обращаться в суд за возмещением издержек. Сейчас существенно изменился алгоритм работы: теперь любой снос производится только по решению суда. Разумеется, без поддержки судебных приставов эта работа невыполнима», — цитирует Романа Кравченко пресс-служба районной администрации.



При этом администрация не может своими силами сносить незаконные коммерческие объекты. Объявляется тендер, определяется победитель, заключается контракт, и только после этого начинается процесс демонтажа. На конец октября демонтированы и вывезены с территории 8 крупных объектов нелегального бизнеса.



Добавим, что на 2020 год уже составлен план-график работ по сносу и выносу незаконных объектов и освобождению муниципальных земельных участков.

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