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Количество поддельных лекарств в Свердловской области уменьшилось до 0,3%
25 октябрь 2019 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Количество поддельных лекарств на Среднем Урале за 10 месяцев 2019 года уменьшилось до 0,3%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя Управления Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина.
«В Свердловской области количество фальсифицированных лекарственных препаратов уменьшается. В 2018 году территориальный орган Росздравнадзора проводил экспертизу 834 образцов лекарственных препаратов, из них недоброкачественными оказались 9 препаратов. За почти 10 месяцев 2019 года проверено 659 лекарственных средств, из них поддельными были всего 2», — отмечает Людмила Мокина.
«В Свердловской области количество фальсифицированных лекарственных препаратов уменьшается. В 2018 году территориальный орган Росздравнадзора проводил экспертизу 834 образцов лекарственных препаратов, из них недоброкачественными оказались 9 препаратов. За почти 10 месяцев 2019 года проверено 659 лекарственных средств, из них поддельными были всего 2», — отмечает Людмила Мокина.
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