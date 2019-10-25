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В 2019 году иностранцы оформили в России 45 тыс. чеков tax free
25 октябрь 2019 (14:52)
УрБК, Москва, 25.10.2019. Иностранные туристы с начала 2019 года оформили 45 тыс. чеков tax free, а с начала запуска системы — 87 тыс. Такие данные на Международном таможенном форуме-2019 привел первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«У нас 87 тысяч чеков, в том числе в этом году 45 тысяч. То есть мы прошлый год уже обогнали, при том, что прошлый год был годом Чемпионата мира по футболу, когда был большой поток туристов», — цитирует Руслана Давыдова агентство «Прайм».
При этом первый замглавы ФТС уточнил, что 90% оформивших чеки туристов — из Китая.
Он напомнил, что эксперимент по электронному оформлению tax free начался с 1 октября. Общая стоимость товаров, по которым было возмещение налога, составила 3,2 млрд руб., а сумма возмещений туристам — 450 млн руб.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система заработала в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи, затем к ней подключались магазины других городов.
«У нас 87 тысяч чеков, в том числе в этом году 45 тысяч. То есть мы прошлый год уже обогнали, при том, что прошлый год был годом Чемпионата мира по футболу, когда был большой поток туристов», — цитирует Руслана Давыдова агентство «Прайм».
При этом первый замглавы ФТС уточнил, что 90% оформивших чеки туристов — из Китая.
Он напомнил, что эксперимент по электронному оформлению tax free начался с 1 октября. Общая стоимость товаров, по которым было возмещение налога, составила 3,2 млрд руб., а сумма возмещений туристам — 450 млн руб.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система заработала в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи, затем к ней подключались магазины других городов.
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