Новости дня

Компанию «Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. По результатам прокурорской проверки ООО «Екатеринбургавтотранс» оштрафовано на 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения.



Установлено, что 6 февраля 2018 года представитель по доверенности «Екатеринбургавтотранса», действуя в интересах юрлица, находясь в кабинете должностного лица Ространснадзора УрФО, предложил ему взятку за увеличение сроков устранения нарушений по ранее выданному предписанию с целью уклонения от административного наказания для юридического лица. 16 февраля 2018 года в помещении Ространснадзора УрФО представитель «Екатеринбургавтотранса» передал лично в качестве взятки инспектору Ространснадзора УрФО 50 тыс. руб. за совершение действий в пользу общества.



В свою очередь, инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия под контролем сотрудников УФСБ России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В отношении представителя ООО «Екатеринбургавтотранс» следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Однако постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга уголовное дело было прекращено по пункту 4 части 2 статьи 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого. Пока постановление суда не вступило в законную силу.



При этом в январе 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Екатеринбургавтотранс» по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».



Так как получивший взятку инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, следственными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления.



В свою очередь, в отношении ООО «Екатеринбургавтотранс» возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача, предложение взятки от имени или в интересах юридического лица должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением».



По результатам рассмотрения административного дела мировой судья судебного участка Ленинского района Екатеринбурга оштрафовал ООО «Екатеринбургавтотранс» на 1 млн руб. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:29</span><br /><strong>Компанию «Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. По результатам прокурорской проверки ООО «Екатеринбургавтотранс» оштрафовано на 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090882-kompaniyu-ekaterinburgavtotrans-oshtrafovali-na-1-mln-rubley-za-sovershenie-korrupcionnogo-pravonarusheniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: