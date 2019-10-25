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Компанию «Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения
25 октябрь 2019 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. По результатам прокурорской проверки ООО «Екатеринбургавтотранс» оштрафовано на 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения.
Установлено, что 6 февраля 2018 года представитель по доверенности «Екатеринбургавтотранса», действуя в интересах юрлица, находясь в кабинете должностного лица Ространснадзора УрФО, предложил ему взятку за увеличение сроков устранения нарушений по ранее выданному предписанию с целью уклонения от административного наказания для юридического лица. 16 февраля 2018 года в помещении Ространснадзора УрФО представитель «Екатеринбургавтотранса» передал лично в качестве взятки инспектору Ространснадзора УрФО 50 тыс. руб. за совершение действий в пользу общества.
В свою очередь, инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия под контролем сотрудников УФСБ России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении представителя ООО «Екатеринбургавтотранс» следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Однако постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга уголовное дело было прекращено по пункту 4 части 2 статьи 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого. Пока постановление суда не вступило в законную силу.
При этом в январе 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Екатеринбургавтотранс» по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».
Так как получивший взятку инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, следственными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления.
В свою очередь, в отношении ООО «Екатеринбургавтотранс» возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача, предложение взятки от имени или в интересах юридического лица должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением».
По результатам рассмотрения административного дела мировой судья судебного участка Ленинского района Екатеринбурга оштрафовал ООО «Екатеринбургавтотранс» на 1 млн руб. Судебный акт в законную силу пока не вступил.
Установлено, что 6 февраля 2018 года представитель по доверенности «Екатеринбургавтотранса», действуя в интересах юрлица, находясь в кабинете должностного лица Ространснадзора УрФО, предложил ему взятку за увеличение сроков устранения нарушений по ранее выданному предписанию с целью уклонения от административного наказания для юридического лица. 16 февраля 2018 года в помещении Ространснадзора УрФО представитель «Екатеринбургавтотранса» передал лично в качестве взятки инспектору Ространснадзора УрФО 50 тыс. руб. за совершение действий в пользу общества.
В свою очередь, инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия под контролем сотрудников УФСБ России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении представителя ООО «Екатеринбургавтотранс» следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Однако постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга уголовное дело было прекращено по пункту 4 части 2 статьи 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого. Пока постановление суда не вступило в законную силу.
При этом в январе 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Екатеринбургавтотранс» по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».
Так как получивший взятку инспектор Ространснадзора УрФО действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, следственными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления.
В свою очередь, в отношении ООО «Екатеринбургавтотранс» возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача, предложение взятки от имени или в интересах юридического лица должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением».
По результатам рассмотрения административного дела мировой судья судебного участка Ленинского района Екатеринбурга оштрафовал ООО «Екатеринбургавтотранс» на 1 млн руб. Судебный акт в законную силу пока не вступил.
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