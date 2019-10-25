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В Свердловской области создадут Фонд защиты прав участников долевого строительства
25 октябрь 2019 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании Фонда защиты прав участников долевого строительства. Учредителем фонда выступит правительство региона.
По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, Фонд создается для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Новая структура будет подбирать механизм оказания поддержки людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, — завершать долгострой или выплачивать компенсации.
Также сообщается, что финансироваться фонд будет из средств федерального бюджета, предоставленных АО «ДОМ.РФ», а также средств областного бюджета. Кроме того, при содействии этого органа будут достраиваться дома, при возведении которых застройщик не использовал счета эскроу.
По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, Фонд создается для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Новая структура будет подбирать механизм оказания поддержки людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, — завершать долгострой или выплачивать компенсации.
Также сообщается, что финансироваться фонд будет из средств федерального бюджета, предоставленных АО «ДОМ.РФ», а также средств областного бюджета. Кроме того, при содействии этого органа будут достраиваться дома, при возведении которых застройщик не использовал счета эскроу.
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