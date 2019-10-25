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Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка





Согласно данным НСВ, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.



Как ранее



Примерно через 17 часов после публикации МВД России отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. УрБК, Москва, 25.10.2019. Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». Фактов кражи информации других банков не обнаружено, сообщает газета «Коммерсантъ».Согласно данным НСВ, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.Как ранее писал УрБК, на этой неделе персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. Само кредитное учреждение этот факт опровергало Примерно через 17 часов после публикации МВД России отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:47</span><br /><strong>Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.10.2019. Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». Фактов кражи информации других банков не обнаружено, сообщает газета «Коммерсантъ». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090880-kollektorskoe-agentstvo-podtverdilo-utechku-dannyh-klientov-sberbanka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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