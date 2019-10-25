Новости дня
Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка
25 октябрь 2019 (13:47)
УрБК, Москва, 25.10.2019. Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». Фактов кражи информации других банков не обнаружено, сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно данным НСВ, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.
Как ранее писал УрБК, на этой неделе персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. Само кредитное учреждение этот факт опровергало.
Примерно через 17 часов после публикации МВД России отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.
Согласно данным НСВ, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.
Как ранее писал УрБК, на этой неделе персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. Само кредитное учреждение этот факт опровергало.
Примерно через 17 часов после публикации МВД России отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке персональных данных клиентов
- Аудиофайлы некоторых клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе
- Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке персональных данных клиентов
- Роскомнадзор запросил у Сбербанка информацию об утечке персональных данных клиентов
- Роскомнадзор запросил у Сбербанка информацию об утечке персональных данных клиентов