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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев примет участие в открытии Всемирного дня городов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев примет участие в открытии Всемирного дня городов под эгидой ООН-Хабитат в Екатеринбурге. Он выступит с докладом о комплексном развитии городов и формировании нового качества жизни, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, заместитель министра жилищного строительства и городского развития Китая Цзян Ваньжун, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Также прозвучат приветствие от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и вступительная речь исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.



После окончания пленарного заседания состоится презентация последнего издания Shanghai Manual (города Шанхая) с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского и исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.



«Это не только осознанная и серьезная инициатива Екатеринбурга и нашего региона. Это дорога к прямому международному сотрудничеству с другими городами, лучший опыт которых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — отметил глава Екатеринбурга.





Всемирный день городов состоится в Екатеринбурге 30-31 октября 2019 года. По информации на официальном портале администрации города, его основная задача — привлечение внимания к тенденциям урбанизации, задачам и перспективам устойчивого развития городов, поддержка международного сотрудничества и вклад в общемировые усилия по строительству сбалансированных, процветающих и устойчивых городов, а также улучшение условий и качества жизни людей.



Торжественное открытие и пленарное заседание пройдут в Конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 31 октября с 10.00 до 11.20.

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