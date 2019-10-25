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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев примет участие в открытии Всемирного дня городов в Екатеринбурге
25 октябрь 2019 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев примет участие в открытии Всемирного дня городов под эгидой ООН-Хабитат в Екатеринбурге. Он выступит с докладом о комплексном развитии городов и формировании нового качества жизни, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, заместитель министра жилищного строительства и городского развития Китая Цзян Ваньжун, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Также прозвучат приветствие от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и вступительная речь исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.
После окончания пленарного заседания состоится презентация последнего издания Shanghai Manual (города Шанхая) с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского и исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.
«Это не только осознанная и серьезная инициатива Екатеринбурга и нашего региона. Это дорога к прямому международному сотрудничеству с другими городами, лучший опыт которых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — отметил глава Екатеринбурга.
Всемирный день городов состоится в Екатеринбурге 30-31 октября 2019 года. По информации на официальном портале администрации города, его основная задача — привлечение внимания к тенденциям урбанизации, задачам и перспективам устойчивого развития городов, поддержка международного сотрудничества и вклад в общемировые усилия по строительству сбалансированных, процветающих и устойчивых городов, а также улучшение условий и качества жизни людей.
Торжественное открытие и пленарное заседание пройдут в Конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 31 октября с 10.00 до 11.20.
В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, заместитель министра жилищного строительства и городского развития Китая Цзян Ваньжун, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Также прозвучат приветствие от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и вступительная речь исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.
После окончания пленарного заседания состоится презентация последнего издания Shanghai Manual (города Шанхая) с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского и исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шариф.
«Это не только осознанная и серьезная инициатива Екатеринбурга и нашего региона. Это дорога к прямому международному сотрудничеству с другими городами, лучший опыт которых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — отметил глава Екатеринбурга.
Всемирный день городов состоится в Екатеринбурге 30-31 октября 2019 года. По информации на официальном портале администрации города, его основная задача — привлечение внимания к тенденциям урбанизации, задачам и перспективам устойчивого развития городов, поддержка международного сотрудничества и вклад в общемировые усилия по строительству сбалансированных, процветающих и устойчивых городов, а также улучшение условий и качества жизни людей.
Торжественное открытие и пленарное заседание пройдут в Конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 31 октября с 10.00 до 11.20.
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