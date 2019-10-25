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Челябинскому предпринимателю запретили выдавать потребительские займы в комиссионном магазине «Победа»

УрБК, Челябинск, 25.10.2019. Челябинскому предпринимателю после проведения проверки исполнения требований законодательства в сфере предоставления потребительских займов запретили выдавать эти кредитные продукты.



По сообщению прокуратуры Челябинской области, на территории Калининского района Челябинска осуществлял работу комиссионный магазин «Победа», в котором индивидуальный предприниматель заключал договоры комиссии на реализацию бывшего в употреблении либо нового товара.



«Таким образом, он выдавал займы под залог имущества — передавал им деньги до его реализации, осуществлял возмездное хранение вещей с взиманием вознаграждения. Налицо — завуалированная деятельность ломбарда», — говорится в сообщении.



Калининский районный суд запретил деятельность предпринимателя.

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