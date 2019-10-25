Новости дня

Жители Екатеринбурга тратят в среднем на заправку автомобиля 786 рублей за один раз

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Жители Екатеринбурга заправляют автомобили в среднем на 786 руб. за один раз, сообщается в исследовании «Яндекс.Денег».



Это самый низкий показатель среди городов-миллионников после Волгограда (622 руб.) и Челябинска (776 руб.). Больше всего он в Омске — 1 тыс. 204 руб., а в целом по стране — 819 руб.



Согласно данным опроса, запчасти и аксессуары для авто екатеринбуржцы покупают на 2 тыс. 116 руб. в среднем за раз. Эта сумма больше, чем по стране (1 тыс. 632 руб.). На техническое обслуживание и ремонт авто горожане тратят в среднем по 1 тыс. 752 руб. Этот показатель заметно ниже общероссийского (4 тыс. 270 руб.). На услуги шиномонтажа и мойки авто екатеринбургские водители в среднем оплачивают по 1 тыс. 119 руб. Это больше, чем по всем регионам страны вместе (940 руб.).



Аналитики изучили также расходы пользователей на погашение штрафов ГИБДД. Выяснилось, что за нарушение ПДД жители уральской столицы платят в среднем по 489 руб. — это меньше общероссийского показателя (531 руб.).



Согласно исследованию, екатеринбуржцы, которые предпочитают передвигаться по городу не на своем авто, а на такси, расходуют по 290 руб. за поездку. Это больше, чем в среднем по стране (233 руб.).



В исследовании сравнивались данные об оплате через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу» с января по октябрь 2019 и 2018 годов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:39</span><br /><strong>Жители Екатеринбурга тратят в среднем на заправку автомобиля 786 рублей за один раз</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Жители Екатеринбурга заправляют автомобили в среднем на 786 руб. за один раз, сообщается в исследовании «Яндекс.Денег». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090877-zhiteli-ekaterinburga-tratyat-v-srednem-na-zapravku-avtomobilya-786-rubley-za-odin-raz.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: