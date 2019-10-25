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Жители Екатеринбурга тратят в среднем на заправку автомобиля 786 рублей за один раз

25 октябрь 2019 (12:39)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Жители Екатеринбурга заправляют автомобили в среднем на 786 руб. за один раз, сообщается в исследовании «Яндекс.Денег».

Это самый низкий показатель среди городов-миллионников после Волгограда (622 руб.) и Челябинска (776 руб.). Больше всего он в Омске — 1 тыс. 204 руб., а в целом по стране — 819 руб.

Согласно данным опроса, запчасти и аксессуары для авто екатеринбуржцы покупают на 2 тыс. 116 руб. в среднем за раз. Эта сумма больше, чем по стране (1 тыс. 632 руб.). На техническое обслуживание и ремонт авто горожане тратят в среднем по 1 тыс. 752 руб. Этот показатель заметно ниже общероссийского (4 тыс. 270 руб.). На услуги шиномонтажа и мойки авто екатеринбургские водители в среднем оплачивают по 1 тыс. 119 руб. Это больше, чем по всем регионам страны вместе (940 руб.).

Аналитики изучили также расходы пользователей на погашение штрафов ГИБДД. Выяснилось, что за нарушение ПДД жители уральской столицы платят в среднем по 489 руб. — это меньше общероссийского показателя (531 руб.).

Согласно исследованию, екатеринбуржцы, которые предпочитают передвигаться по городу не на своем авто, а на такси, расходуют по 290 руб. за поездку. Это больше, чем в среднем по стране (233 руб.).

В исследовании сравнивались данные об оплате через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу» с января по октябрь 2019 и 2018 годов.

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