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В Екатеринбурге открыли движение транспорта на перекрёстке улиц Фронтовых бригад — Старых большевиков

25 октябрь 2019 (12:19)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В связи с окончанием ремонтных работ с 25 октября 2019 года в Екатеринбурге полностью возобновлено движение транспорта на перекрёстке улиц Фронтовых бригад — Старых большевиков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.

Как ранее сообщал УрБК, перекрытие этой улицы было продлено. Это произошло из-за сложных погодных условий: укладка асфальтового покрытия на данном участке затянулась. Однако движение трамваев на перекрестке возобновилось еще с 14 октября.

Теперь троллейбус № 16 следует по обычному маршруту: станция «Таганская» — Таганская — Краснофлотцев — Старых большевиков — Фронтовых бригад — станция «Педагогический университет».

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