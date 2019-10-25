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Бригаду СвЖД обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Серовская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».



По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, 9 сентября 2019 правила нарушила поездная бригада грузового поезда № 3883 Свердловской железной дороги (СвЖД), что привело к причинению тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней жительнице Краснотурьинска, шедшей рядом с железнодорожными путями.

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