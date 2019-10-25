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Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля в Челябинске составляет 2 тыс. 222 рубля

УрБК, Челябинск, 25.10.2019. Средние чеки в Челябинске за бензин и такси — одни из самых маленьких среди городов-миллионников. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Денег».



Жители Челябинска заправляют авто в среднем на 776 руб. за раз. Больше всего этот показатель в Омске — 1 тыс. 204 руб. По стране он составляет 819 руб. На запчасти и аксессуары челябинцы расходуют в среднем по 1 тыс. 775 руб. Эта сумма больше общероссийской — 1 тыс. 632 руб.



Средний чек за техническое обслуживание и ремонт автомобиля в столице Южного Урала — 2 тыс. 222 руб. Он почти в 2 раза меньше, чем по всем регионам страны — 4 тыс. 270 руб. Кроме того, жители Челябинска платят за нарушение ПДД в среднем 500 руб. за раз. Этот показатель ниже, чем по стране — 531 руб.



Однако за шиномонтаж и мойку авто челябинцы тратят в среднем по 1 тыс. 769 руб. Эта сумма, наоборот, примерно в два раза больше общероссийской — 940 руб.



За год число платежей за такси в Челябинске выросло в 2,4 раза. Горожане, которые предпочитают передвигаться по городу не на своем авто, а на такси, тратят в среднем по 155 руб. за поездку. Общероссийский показатель — 233 руб.



Исследование проводилось с января по октябрь 2019 года, данные об оплате через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу» сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.

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