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В аэропорту Кольцово пьяного жителя Екатеринбурга сняли с рейса «Екатеринбург — Сочи»

25 октябрь 2019 (10:53)

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В международном аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности авиапассажира. Наряд полиции был вызван накануне к борту воздушного суда рейса «Екатеринбург — Сочи».

Транспортные полицейские на месте стоянки воздушного судна установили пассажира — 34-летнего жителя Екатеринбурга, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По решению экипажа самолета мужчину отстранили от полета, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть. После проведения медицинского освидетельствования в отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.

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