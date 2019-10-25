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Российским авиаперевозчикам могут выделить 23 млрд рублей на компенсации за подорожание топлива

УрБК, Москва, 25.10.2019. Министерство транспорта РФ подготовило проект распоряжения о выделении авиакомпаниям 23 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию роста цен на керосин в 2018 году. Об этом сообщают «Ведомости».



21 октября глава Минтранса Евгений Дитрих направил подготовленный ведомством проект в Минэкономики, Минфин и правительство. Распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.



Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что проект министерства направлен на согласование. В Минфине заявили, что получили предложение Минтранса.



Напомним, ранее российские авиакомпании просили правительство РФ выделить из бюджета 8-9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты, а также единовременно еще 23 млрд руб.

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