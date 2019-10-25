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ФАС зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области
25 октябрь 2019 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Цена на моторное топливо в Свердловской области с 14 по 20 октября 2019 года выросла по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина АИ-92 (3) выросла на 10 коп. — с 41,94 руб. до 42,04 руб. за литр. Цена литра бензина АИ-95 увеличилась на 12 коп. — с 44,81 до 44,93 руб.
Цена дизельного топлива выросла на 7 коп. — с 45,96 руб. до 46,43 руб. за литр.
Цена на сжиженный углеводородный газ снизилась на 5 коп. — с 19,29 руб. до 19,24 руб. за литр.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина АИ-92 (3) выросла на 10 коп. — с 41,94 руб. до 42,04 руб. за литр. Цена литра бензина АИ-95 увеличилась на 12 коп. — с 44,81 до 44,93 руб.
Цена дизельного топлива выросла на 7 коп. — с 45,96 руб. до 46,43 руб. за литр.
Цена на сжиженный углеводородный газ снизилась на 5 коп. — с 19,29 руб. до 19,24 руб. за литр.
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