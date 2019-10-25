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В III квартале число российских пользователей платного ТВ составил 190 тыс. клиентов
25 октябрь 2019 (09:51)
УрБК, Москва, 25.10.2019. По итогам III квартала 2019 года максимальный прирост рынка платного ТВ в России составил 190 тыс. клиентов. Об том сообщает «Коммерсантъ».
На спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Также на динамике рынка отразилась маркетинговая активность МТС, впервые вошедшей в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.
Абонентская база рынка платного ТВ в России по итогам июля-сентября 2019 года, по предварительным данным, составила 43,755 млн домохозяйств, говорится в отчете TelecomDaily, на который ссылается «Коммерсантъ». За III квартал рынок увеличился на 190 тыс. абонентов — это лучший результат в этом году. Средний чек на абонента вырос со 180 руб. до 185 руб. во втором квартале.
Объемы информирования о переходе на эфирное цифровое ТВ сократились, что повлияло на рост рынка платного ТВ, считают аналитики.
Отметим, переход на цифровое телевещание в России начался в декабре 2018 года, когда аналоговые передатчики прекратили работу в Тверской области. В 2019 году прошло четыре волны отключений, последняя из которых завершилась 14 октября.
На спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Также на динамике рынка отразилась маркетинговая активность МТС, впервые вошедшей в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.
Абонентская база рынка платного ТВ в России по итогам июля-сентября 2019 года, по предварительным данным, составила 43,755 млн домохозяйств, говорится в отчете TelecomDaily, на который ссылается «Коммерсантъ». За III квартал рынок увеличился на 190 тыс. абонентов — это лучший результат в этом году. Средний чек на абонента вырос со 180 руб. до 185 руб. во втором квартале.
Объемы информирования о переходе на эфирное цифровое ТВ сократились, что повлияло на рост рынка платного ТВ, считают аналитики.
Отметим, переход на цифровое телевещание в России начался в декабре 2018 года, когда аналоговые передатчики прекратили работу в Тверской области. В 2019 году прошло четыре волны отключений, последняя из которых завершилась 14 октября.
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