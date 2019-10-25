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Роспотребнадзор по Свердловской области забраковал 1,2 тонны молочной продукции
25 октябрь 2019 (09:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги проверки качества и безопасности молочной продукции в III квартале 2019 года. За это время было проверено 26,2 тонны продукции, из которых забраковали 1,2 т.
Удельный вес забракованной молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился и составил 4% (за аналогичный период 2018 года — 2%). Как и в прежние годы, продукция браковалась из-за несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации.
В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов исследовано 4 тыс. 304 пробы молочной продукции по микробиологическим показателям. Из них 355 проб (8,2%) — неудовлетворительные (за аналогичный период 2018 года — 8,6%); 563 пробы — по санитарно-химическим показателям, 27 проб (4,8%) — неудовлетворительные (2018 год — 7,5%), 412 проб — по физико-химическим показателям, из них 18 проб (4,4%) — неудовлетворительные (2018 год — 8,3%), в том числе по критериям фальсификации удельный вес неудовлетворительных проб составил 2% (2018 год — 4%).
Проверки были проведены на 273 объектах, нарушения установили на 50 объектах. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. В отношении допустивших правонарушения хозяйствующих субъектов применены меры административного реагирования в рамках федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Составлено 65 протоколов об административной ответственности на общую сумму более 2,3 млн руб. Также выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; предписания о приостановлении реализации продукции. Информация о выявлении в обороте несоответствующей продукции направлена в адрес изготовителей и поставщиков для проверки достоверности и в органы Роспотребнадзора для принятия мер по месту нахождения.
Отметим, что в случае поступления информации из Управления Роспотребнадзора по другому субъекту РФ об отсутствии изготовителя (поставщика) по указанному адресу, материалы проверки будут направлены в ГУ МВД России по Свердловской области для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это необходимо для определения путей поставок и места изготовления фальсифицированной пищевой продукции, указали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Удельный вес забракованной молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился и составил 4% (за аналогичный период 2018 года — 2%). Как и в прежние годы, продукция браковалась из-за несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации.
В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов исследовано 4 тыс. 304 пробы молочной продукции по микробиологическим показателям. Из них 355 проб (8,2%) — неудовлетворительные (за аналогичный период 2018 года — 8,6%); 563 пробы — по санитарно-химическим показателям, 27 проб (4,8%) — неудовлетворительные (2018 год — 7,5%), 412 проб — по физико-химическим показателям, из них 18 проб (4,4%) — неудовлетворительные (2018 год — 8,3%), в том числе по критериям фальсификации удельный вес неудовлетворительных проб составил 2% (2018 год — 4%).
Проверки были проведены на 273 объектах, нарушения установили на 50 объектах. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. В отношении допустивших правонарушения хозяйствующих субъектов применены меры административного реагирования в рамках федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Составлено 65 протоколов об административной ответственности на общую сумму более 2,3 млн руб. Также выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; предписания о приостановлении реализации продукции. Информация о выявлении в обороте несоответствующей продукции направлена в адрес изготовителей и поставщиков для проверки достоверности и в органы Роспотребнадзора для принятия мер по месту нахождения.
Отметим, что в случае поступления информации из Управления Роспотребнадзора по другому субъекту РФ об отсутствии изготовителя (поставщика) по указанному адресу, материалы проверки будут направлены в ГУ МВД России по Свердловской области для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это необходимо для определения путей поставок и места изготовления фальсифицированной пищевой продукции, указали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
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