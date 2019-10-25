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Парогенераторы — удобный и эффективный уход за одеждой









Парогенераторы Laurastar представлены на сегодняшний день в двух базовых линейках Lift и Lift Plus. Второй вариант более усовершенствованный, его особенностью является активная 3D-конструкция подошвы утюга, обладающая способностью расправлять ткань и распределять по всей ее поверхности пар таким образом, чтобы были ликвидированы даже мельчайшие складки. Для линейки Lift подошва утюга имеет классический формат. Также для категории Plus предлагается импульсная подача пара, автоматическая смотка шнура. Первая функция позволяет оптимально распределять влагу вне зависимости от характеристик обрабатываемого материала.



В остальном обе коллекции очень похожи, все их предложения предусматривают наличие насадок для деликатных тканей, готовность к работе наступает в течение трех минут. Дополнительно для продукции предусмотрена автоматическая подача пара, позволяющая начинать отпаривание посредством легкого движения вперед ручки и прекращать его при остановке утюга или его перемещении назад.



Парогенераторы обладают продуманным дизайном, имеют эргономичную компактную форму. Приятным бонусом является их исполнение в нескольких модных оттенках. Уход за предметами гардероба является неизменной составляющей жизни практически каждого взрослого человека. И одним из самых трудоемких процессов здесь оказывается глажка одежды. Достаточно скучное, да еще иногда и не слишком простое мероприятие приходится по душе лишь некоторым людям, остальных же оно серьезно тяготит. Сделать эту часть ухода за вещами максимально приятной и эффективной сегодня помогают современные технологии, в частности, те, что предлагает швейцарская компания Laurastar. Уже более тридцати пяти лет она специализируется на создании идеальных гладильных систем, упрощающих приведение одежды в порядок до возможного минимума и без потери качества. Эта торговая марка была основа людьми с любовью к роскошным тканям и уходу за ними, что наглядно демонстрирует каждое доступное сегодня предложение. Особого внимания заслуживают парогенераторы Laurastar , которые можно приобрести в фирменном интернет-магазине бренда. Здесь представлено несколько интересных моделей с хорошим разбросом характеристик и цен. Регулярно на эти товары предлагаются серьезные скидки, что позволяет существенно сэкономить бюджет и получить в свои руки идеального помощника по хозяйству.Парогенераторы Laurastar представлены на сегодняшний день в двух базовых линейках Lift и Lift Plus. Второй вариант более усовершенствованный, его особенностью является активная 3D-конструкция подошвы утюга, обладающая способностью расправлять ткань и распределять по всей ее поверхности пар таким образом, чтобы были ликвидированы даже мельчайшие складки. Для линейки Lift подошва утюга имеет классический формат. Также для категории Plus предлагается импульсная подача пара, автоматическая смотка шнура. Первая функция позволяет оптимально распределять влагу вне зависимости от характеристик обрабатываемого материала.В остальном обе коллекции очень похожи, все их предложения предусматривают наличие насадок для деликатных тканей, готовность к работе наступает в течение трех минут. Дополнительно для продукции предусмотрена автоматическая подача пара, позволяющая начинать отпаривание посредством легкого движения вперед ручки и прекращать его при остановке утюга или его перемещении назад.Парогенераторы обладают продуманным дизайном, имеют эргономичную компактную форму. Приятным бонусом является их исполнение в нескольких модных оттенках.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:18</span><br /><strong>Парогенераторы — удобный и эффективный уход за одеждой</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Уход за предметами гардероба является неизменной составляющей жизни практически каждого взрослого человека. И одним из самых трудоемких процессов здесь оказывается глажка одежды. Достаточно скучное, да еще иногда и не слишком простое мероприятие приходится по душе лишь некоторым людям, остальных же оно серьезно тяготит. Сделать эту часть ухода за вещами максимально приятной и эффективной сегодня помогают современные технологии, в частности, те, что предлагает швейцарская компания Laurastar. Уже более тридцати пяти лет она специализируется на создании идеальных гладильных систем, упрощающих приведение одежды в порядок до возможного минимума и без потери качества. Эта торговая марка была основа людьми с любовью к роскошным тканям и уходу за ними, что наглядно демонстрирует каждое доступное сегодня предложение. Особого внимания заслуживают </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090865-parogeneratory-udobnyy-i-effektivnyy-uhod-za-odezhdoy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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