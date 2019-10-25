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Старые тополя на бульваре Медиков в Екатеринбурге заменили яблонями

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В Екатеринбурге высадили на бульваре Медиков 30 саженцев сибирских яблонь. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города.



«Все саженцы выращены в питомнике МБУ «Зеленстрой». Сибирские яблони выбраны потому, что у них хорошая приживаемость, они морозоустойчивые. Еще одно преимущество — они рано зацветают. Белые цветы появляются уже в мае. В дальнейшем, после цветения, кроны яблонь будут сформированы в виде шаров», — рассказал агроном МБУ «Зеленстрой» Игорь Бадрадинов.



При обустройстве нового бульвара, расположенного вдоль улицы Репина по направлению к Вечному Огню, были снесены старовозрастные тополя, которые заменили на саженцы яблони.



Новые бульвары Молодежи, Спорта и Медиков появились на территории, примыкающей к «Екатеринбург Арене», во время подготовки к чемпионату мира по футболу. На них смонтирована современная система освещения, установлены малые архитектурные формы и осуществляется сквозное беспрепятственное движение пешеходов.

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