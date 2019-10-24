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Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом хищении более 9,5 млн руб. у 26 граждан под предлогом содействия в получении жилья по социальной программе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемые под предлогом оказания помощи в получении квартиры по стоимости ниже рыночной по программе предоставления малоимущим гражданам жилья и улучшению жилищных условий, якобы реализуемой администрацией Екатеринбурга, получали от граждан денежные средства от 200 тыс. руб. до 1,1 млн руб., впоследствии похищая их. Квартиры гражданам так и не были предоставлены.



Всего злоумышленницы причинили 26 гражданам ущерб на сумму более 9,5 млн руб.



Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, а также с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах».



Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом хищении более 9,5 млн руб. у 26 граждан под предлогом содействия в получении жилья по социальной программе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090863-dvuh-zhitelnic-ekaterinburga-budut-sudit-za-hischenie-bolee-95-mln-rubley-pod-predlogom-sodeystviya-v-poluchenii-zhilya-po-socprogramme.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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