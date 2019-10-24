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Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме

24 октябрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом хищении более 9,5 млн руб. у 26 граждан под предлогом содействия в получении жилья по социальной программе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемые под предлогом оказания помощи в получении квартиры по стоимости ниже рыночной по программе предоставления малоимущим гражданам жилья и улучшению жилищных условий, якобы реализуемой администрацией Екатеринбурга, получали от граждан денежные средства от 200 тыс. руб. до 1,1 млн руб., впоследствии похищая их. Квартиры гражданам так и не были предоставлены.

Всего злоумышленницы причинили 26 гражданам ущерб на сумму более 9,5 млн руб.

Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, а также с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах».

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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