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ФАС зафиксировала изменение розничных цен на дизельное топливо на АЗС Челябинска
24 октябрь 2019 (17:44)
УрБК, Челябинск, 24.10.2019. Челябинское УФАС России опубликовало результаты еженедельного мониторинга цен на бензин.
По данным ведомства, с 14 по 20 октября 2019 года ООО «Газпромнефть-Центр» снизило цену на ДТ на 90 коп., а стоимость ДТ на ООО «Башнефть-Розница» повысилась на 25 коп. При этом наименьшая стоимость на бензин АИ-92 (39,20 руб. за литр) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», АИ-95 (43,45 руб. за литр) — у ООО «Регион».
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
По данным ведомства, с 14 по 20 октября 2019 года ООО «Газпромнефть-Центр» снизило цену на ДТ на 90 коп., а стоимость ДТ на ООО «Башнефть-Розница» повысилась на 25 коп. При этом наименьшая стоимость на бензин АИ-92 (39,20 руб. за литр) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», АИ-95 (43,45 руб. за литр) — у ООО «Регион».
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
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