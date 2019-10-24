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В Екатеринбурге полиция изъяла из оборота около 19 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
24 октябрь 2019 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Полиция Екатеринбурга подвела итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь». Это мероприятие направлено на пресечение нарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
С 9 по 18 октября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и территориальных отделов внутренних дел Екатеринбурга осуществили около 700 проверок соблюдения правил оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушения были выявлены в деятельности 57 организаций, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В ходе профилактической операции изъято около 19 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Установлены факты отсутствия лицензий, нарушения правил торговли алкогольной продукцией, выпуск и оборот немаркированной специальными и акцизными марками продукции.
В отношении нарушителей составлен 41 протокол об административных правонарушениях, возбуждено 5 уголовных дел. По остальным правонарушениям продолжаются проверки.
С 9 по 18 октября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и территориальных отделов внутренних дел Екатеринбурга осуществили около 700 проверок соблюдения правил оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушения были выявлены в деятельности 57 организаций, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В ходе профилактической операции изъято около 19 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Установлены факты отсутствия лицензий, нарушения правил торговли алкогольной продукцией, выпуск и оборот немаркированной специальными и акцизными марками продукции.
В отношении нарушителей составлен 41 протокол об административных правонарушениях, возбуждено 5 уголовных дел. По остальным правонарушениям продолжаются проверки.
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