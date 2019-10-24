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В Челябинске уничтожат колбасу с вирусом африканской чумы свиней

24 октябрь 2019 (16:55)

УрБК, Челябинск, 24.10.2019. В Челябинске проводятся внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы от производителя АО «Итера» из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

По словам начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Сергея Тузова, в колбасной продукции АО «Итера» (г. Балабаново, Боровского района Калужской области), которая поступила в адрес предприятия ООО «Южурал-торг», было выявлено наличие ДНК-вируса африканской чумы свиней. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Калужской области.

Партия была произведена 5 октября, и 11 октября уже была доставлена на склад в Челябинск. Первое информационное сообщение о заражённой колбасе поступило в надзорные органы региона 18 октября. В настоящее время идет проверка торговых точек на наличие остатков продукции

Как ранее сообщала пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, это первый положительный случай в 2019 году на территории региона. Всего с начала года сотрудники отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики лаборатории провели 2 тыс. 657 исследований на выявление АЧС.

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