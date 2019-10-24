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В Челябинске уничтожат колбасу с вирусом африканской чумы свиней





По словам начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Сергея Тузова, в колбасной продукции АО «Итера» (г. Балабаново, Боровского района Калужской области), которая поступила в адрес предприятия ООО «Южурал-торг», было выявлено наличие ДНК-вируса африканской чумы свиней. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Калужской области.



Партия была произведена 5 октября, и 11 октября уже была доставлена на склад в Челябинск. Первое информационное сообщение о заражённой колбасе поступило в надзорные органы региона 18 октября. В настоящее время идет проверка торговых точек на наличие остатков продукции



Как ранее УрБК, Челябинск, 24.10.2019. В Челябинске проводятся внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы от производителя АО «Итера» из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.По словам начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Сергея Тузова, в колбасной продукции АО «Итера» (г. Балабаново, Боровского района Калужской области), которая поступила в адрес предприятия ООО «Южурал-торг», было выявлено наличие ДНК-вируса африканской чумы свиней. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Калужской области.Партия была произведена 5 октября, и 11 октября уже была доставлена на склад в Челябинск. Первое информационное сообщение о заражённой колбасе поступило в надзорные органы региона 18 октября. В настоящее время идет проверка торговых точек на наличие остатков продукцииКак ранее сообщала пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, это первый положительный случай в 2019 году на территории региона. Всего с начала года сотрудники отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики лаборатории провели 2 тыс. 657 исследований на выявление АЧС.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:55</span><br /><strong>В Челябинске уничтожат колбасу с вирусом африканской чумы свиней</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 24.10.2019. В Челябинске проводятся внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы от производителя АО «Итера» из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена, сообщает пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090858-v-chelyabinske-unichtozhat-kolbasu-s-virusom-afrikanskoy-chumy-sviney.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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