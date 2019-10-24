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Минэкономразвития разработает новый план приватизации

УрБК, Москва, 24.10.2019. Первый заместитель председателя правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов поручил Минэкономразвития разработать более амбициозный план приватизации госимущества, сообщает «ТАСС».



По его словам, министерство уже работает над соответствующим проектом. Об этом министр заявил журналистам на Международном таможенном форуме — 2019.

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