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На ММК состоится конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве»

УрБК, Магнитогорск, 24.10.2019. Сегодня на базе ПАО «ММК» состоится магнитогорская часть конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Русская Сталь», Международный союз доменщиков и журнал «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», первая часть конференции состоялась вчера в Москве. Представители ведущих российских металлургических компаний и отраслевые эксперты рассматривали вопросы, связанные с применением наилучших доступных технологий (НДТ) и выполнением экологических требований, представляли новейшие технологии и технические решения мирового уровня в аглодоменном переделе, а также передовые практики ведущих отечественных и зарубежных предприятий.



Сегодня конференция продолжит свою работу в Магнитогорске. В рамках запланированной программы состоится посещение производственной площадки ММК. Около 60 российских и зарубежных специалистов аглодоменного производства познакомятся с работой новейшей аглофабрики № 5, а также доменного цеха ПАО «ММК».



По завершению экскурсионной части программы участники конференции заслушают доклады и комментарии специалистов группы главного металлурга предприятия, касающиеся строительства и технических решений на новой аглофабрике, освоения мощности и экологических достижений от внедрения современных технологий и оборудования. Кроме того, представители ММК познакомят участников мероприятия с проектными и фактическими показателями работы доменного производства с использованием агломерата с новой агломерационной фабрики, расскажут о техническом перевооружении доменных печей и опыте сотрудничества ПАО «ММК» с компаниями из КНР.



Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» организована в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Одна из задач конференции — содействие достижению маркерных показателей при производстве чугуна в Российской Федерации, закрепленных в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и проката».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:33</span><br /><strong>На ММК состоится конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 24.10.2019. Сегодня на базе ПАО «ММК» состоится магнитогорская часть конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Русская Сталь», Международный союз доменщиков и журнал «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090854-na-mmk-sostoitsya-konferenciya-nailuchshie-dostupnye-tehnologii-v-domennom-proizvodstve.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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