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На ММК состоится конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве»
24 октябрь 2019 (15:33)
УрБК, Магнитогорск, 24.10.2019. Сегодня на базе ПАО «ММК» состоится магнитогорская часть конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Русская Сталь», Международный союз доменщиков и журнал «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», первая часть конференции состоялась вчера в Москве. Представители ведущих российских металлургических компаний и отраслевые эксперты рассматривали вопросы, связанные с применением наилучших доступных технологий (НДТ) и выполнением экологических требований, представляли новейшие технологии и технические решения мирового уровня в аглодоменном переделе, а также передовые практики ведущих отечественных и зарубежных предприятий.
Сегодня конференция продолжит свою работу в Магнитогорске. В рамках запланированной программы состоится посещение производственной площадки ММК. Около 60 российских и зарубежных специалистов аглодоменного производства познакомятся с работой новейшей аглофабрики № 5, а также доменного цеха ПАО «ММК».
По завершению экскурсионной части программы участники конференции заслушают доклады и комментарии специалистов группы главного металлурга предприятия, касающиеся строительства и технических решений на новой аглофабрике, освоения мощности и экологических достижений от внедрения современных технологий и оборудования. Кроме того, представители ММК познакомят участников мероприятия с проектными и фактическими показателями работы доменного производства с использованием агломерата с новой агломерационной фабрики, расскажут о техническом перевооружении доменных печей и опыте сотрудничества ПАО «ММК» с компаниями из КНР.
Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» организована в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Одна из задач конференции — содействие достижению маркерных показателей при производстве чугуна в Российской Федерации, закрепленных в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и проката».
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», первая часть конференции состоялась вчера в Москве. Представители ведущих российских металлургических компаний и отраслевые эксперты рассматривали вопросы, связанные с применением наилучших доступных технологий (НДТ) и выполнением экологических требований, представляли новейшие технологии и технические решения мирового уровня в аглодоменном переделе, а также передовые практики ведущих отечественных и зарубежных предприятий.
Сегодня конференция продолжит свою работу в Магнитогорске. В рамках запланированной программы состоится посещение производственной площадки ММК. Около 60 российских и зарубежных специалистов аглодоменного производства познакомятся с работой новейшей аглофабрики № 5, а также доменного цеха ПАО «ММК».
По завершению экскурсионной части программы участники конференции заслушают доклады и комментарии специалистов группы главного металлурга предприятия, касающиеся строительства и технических решений на новой аглофабрике, освоения мощности и экологических достижений от внедрения современных технологий и оборудования. Кроме того, представители ММК познакомят участников мероприятия с проектными и фактическими показателями работы доменного производства с использованием агломерата с новой агломерационной фабрики, расскажут о техническом перевооружении доменных печей и опыте сотрудничества ПАО «ММК» с компаниями из КНР.
Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» организована в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Одна из задач конференции — содействие достижению маркерных показателей при производстве чугуна в Российской Федерации, закрепленных в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и проката».
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