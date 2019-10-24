Важно
Нападения на отделения банка «Открытие» могли участиться после отказа от физической охраны офисов
24 октябрь 2019 (15:13)
В банковском сообществе обсуждают причины вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге, в результате которого 18 октября 2019 года погиб посетитель Олег Лебедев. Одной из возможных версий случившегося называют оптимизацию расходов на охрану отделений этой финансово-кредитной организации по всей стране.
По данным отраслевых телеграм-каналов, руководство в Москве для экономии средств на содержание офисов и заработную плату распорядилось снять физическую охрану в отделениях. В результате в подразделениях остались только тревожные кнопки. При этом за топ-менеджментом банка «Открытие» закрепленных охранников сохранили.
Сообщается, что до снятия физической охраны офис в Екатеринбурге по улице Малышева, 128 охраняли сотрудники одного из частных охранных предприятий. Однако после снятия охраны участились случаи нападения на отделения «Открытия» в разных городах. Сообщается о трех подобных случаях только нынешней осенью. Последний произошел в ночь на 23 октября в Северодвинске, где был взломан кассовый узел банковского офиса. Сигнализация не сработала, а добычей грабителей стали 10 млн руб.
После нападения на екатеринбургский офис, где погиб посетитель Олег Лебедев, в банке «Открытие» сделали официальное заявление.
«Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления», — заявили в банке «Открытие».
Также там указали, что безопасность клиентов и сотрудников банка является «безусловным приоритетом», и учреждение предпринимает все необходимые меры для «ее обеспечения».
При этом в пресс-службе банка «Открытие» УрБК сообщили, что физическая охрана является лишь одним из элементов комплексного решения по обеспечению безопасности работы банка.
«В обычной ситуации организация стационарных постов охраны в каждом отделении согласно общей банковской практике не требуется. Но так как ситуация в Екатеринбурге беспрецедентная, в связи с участившимися случаями нападения на отделения финансовых учреждений банк «Открытие» принял решение ввести дополнительную охрану. В офисах банка будут дежурить сотрудники ЧОП», — сообщили УрБК в пресс-службе финансово-кредитной организации.
По факту нападения на офис банка «Открытие» 18 октября в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным отраслевых телеграм-каналов, руководство в Москве для экономии средств на содержание офисов и заработную плату распорядилось снять физическую охрану в отделениях. В результате в подразделениях остались только тревожные кнопки. При этом за топ-менеджментом банка «Открытие» закрепленных охранников сохранили.
Сообщается, что до снятия физической охраны офис в Екатеринбурге по улице Малышева, 128 охраняли сотрудники одного из частных охранных предприятий. Однако после снятия охраны участились случаи нападения на отделения «Открытия» в разных городах. Сообщается о трех подобных случаях только нынешней осенью. Последний произошел в ночь на 23 октября в Северодвинске, где был взломан кассовый узел банковского офиса. Сигнализация не сработала, а добычей грабителей стали 10 млн руб.
После нападения на екатеринбургский офис, где погиб посетитель Олег Лебедев, в банке «Открытие» сделали официальное заявление.
«Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления», — заявили в банке «Открытие».
Также там указали, что безопасность клиентов и сотрудников банка является «безусловным приоритетом», и учреждение предпринимает все необходимые меры для «ее обеспечения».
При этом в пресс-службе банка «Открытие» УрБК сообщили, что физическая охрана является лишь одним из элементов комплексного решения по обеспечению безопасности работы банка.
«В обычной ситуации организация стационарных постов охраны в каждом отделении согласно общей банковской практике не требуется. Но так как ситуация в Екатеринбурге беспрецедентная, в связи с участившимися случаями нападения на отделения финансовых учреждений банк «Открытие» принял решение ввести дополнительную охрану. В офисах банка будут дежурить сотрудники ЧОП», — сообщили УрБК в пресс-службе финансово-кредитной организации.
По факту нападения на офис банка «Открытие» 18 октября в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Наказание предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Нападения на отделения банка «Открытие» могли участиться после отказа от физической охраны офисов
- В Екатеринбурге арестовали мужчину за вооруженное нападение на офис банка «Открытие»
- В Екатеринбурге арестовали мужчину за вооруженное нападение на офис банка «Открытие»
- По факту вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
- По факту вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело