Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 18 коп.
24 октябрь 2019 (14:49)
УрБК, Москва, 24.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 6,03 коп. до 63,86 руб., евро — на 17,56 коп. до 71,14 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 4 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 20 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 9 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 62 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 13 коп.