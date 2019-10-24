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Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 18 коп.

24 октябрь 2019 (14:49)

УрБК, Москва, 24.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 6,03 коп. до 63,86 руб., евро — на 17,56 коп. до 71,14 руб.

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