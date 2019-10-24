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Компания «ФОРЭС» поддержит финальный этап автокросса в Сухом Логу

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Сухом Логу 26 октября 2019 года при поддержке ООО «ФОРЭС» пройдет четвертый, финальный этап автокросса. Мероприятие приурочено ко Дню работников автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба компании.



«Участие в заездах примут несколько сотрудников Сухоложского подразделения «ФОРЭС», а также другие автомобилисты из Свердловской области, Пермского края и Подмосковья. Финальные заезды на внедорожниках «УАЗ» и грузовиках «ЗИЛ» и «ГАЗ» обещают стать зрелищными. Автомобилистам предстоит преодолеть трассу с трамплинами, водные и грязевые препятствия. К участникам присоединятся чемпионы России по автокроссу на внедорожниках Михаил и Александр Коструковы. Также организаторы ждут бывшего чемпиона России и СССР Василия Шипицына», — говорится в сообщении.



На последний этап сейчас зарегистрированы около 30 участников. Организаторы определят более десятка призовых мест.

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