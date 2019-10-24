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Судьбу кинотеатра «Салют» решит департамент образования администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге решается судьба муниципального кинотеатра «Салют». Предприятие хотят закрыть по причине убыточности, а на его площадях разместить детские секции городского Дворца творчества детей и молодежи.



Муниципальный кинотеатр «Салют» планируют закрыть 31 декабря 2019 года. Об этом сотрудников уже поставили в известность представители департамента муниципального имущества администрации Екатеринбурга и Дворца творчества детей и молодежи. В самом «Салюте» УрБК эту информацию подтвердили.



Здание и помещения «Салюта» предполагается передать в ведение департамента образования администрации Екатеринбурга, хотя до последнего времени этот объект курировало управление культуры муниципалитета.



В самом Дворце творчества отмечают, что судьбу «Салюта» будет решать департамент образования города.



Также вопрос о будущем «Салюта» внесен в повестку комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике, заседание которой состоится на днях.

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