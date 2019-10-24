Екатеринбург принимающий

Екатеринбург все чаще становится популярной площадкой для проведения крупных международных спортивных и деловых мероприятий. В уральской столице уже прошли саммиты ШОС и БРИКС, матчи Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, выставка GMIS-2019. В ближайшие дни в городе состоится целая серия разноплановых мероприятий вполне сопоставимого уровня. На несколько дней Екатеринбург станет столицей высотного строительства, соревнований трудящихся и обсуждения градостроительных инициатив в рамках ООН.«В октябре Екатеринбург станет столицей Всемирного дня городов, в рамках которого соберутся делегации экспертов со всего мира. Кроме того, к проведению Всемирного дня городов будет приурочен форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Проведение подобных международных событий способствует формированию имиджа Екатеринбурга в качестве одного из мировых центров», — отметил глава города Александр Высокинский.Международный конгресс и выставка профессиональной направленности «100+ Forum Russia» пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября.Мероприятие посвящено проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Главная тема форума — «Город будущего».В рамках деловой программы будут обсуждаться такие вопросы, как высотное и уникальное строительство, информационное моделирование строительных объектов, инженерные системы зданий и сооружений, цифровизация и технологии городов, освоение подземного пространства, комфортная среда, урбанистика и развитие городской среды, современные материалы и технологии, экология городских пространств и энергоэффективные технологии, транспортное планирование городов.В Екатеринбурге 100+ Forum Russia пройдет уже в шестой раз. Запланировано, что в этом году форум примет более 10 тыс. участников. За три дня пройдет 80 деловых мероприятий, выступят 320 спикеров.WorldSkills Hi-Tech пройдет в Екатеринбурге в шестой раз — с 28 октября по 1 ноября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.В этом году в чемпионате примут участие команды 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности. Соревнования пройдут по 48 компетенциям, а оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов.Кроме того, на площадке WorldSkills Hi-Tech 2019 состоятся II Открытый Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills и BRICS Future Skills Challenge 2019. В мероприятиях примут участие свыше 150 конкурсантов и экспертов, международных партнеров, представителей государственных структур и учебных заведений из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Бразилии и ЮАР.Зарубежные конкурсанты будут соревноваться на одной площадке вместе с российскими участниками, а награды получат в рамках отдельного евразийского медального зачета. Участники BRICS Future Skills Challenge 2019 выступят вне зачета. Каждому иностранному конкурсанту будет вручен скиллс-паспорт.Также пройдут соревнования для детей в возрасте от 12 до 16 лет WorldSkills Juniors. Они будут участвовать в 22 компетенциях.Часть компетенций WorldSkills Hi-Tech представляют рабочие профессии, которые применяются на всех видах производств, другие компетенции представлены блоком Future Skills, направленным на развитие профессий будущего.В 2019 году в блоке Future Skills заявлены 14 перспективных компетенций, в числе которых: «Изготовление прототипов», «Промышленная робототехника», «Технологии композитов», «Реверсивный инжиниринг», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Инженерия космических систем», «Промышленный дизайн», «Изготовление изделий из полимерных материалов».Часть компетенций Future Skills, как и основных, представлена в качестве презентационных: «Управление жизненным циклом», «Технология информационного моделирования BIM», «Интернет-маркетинг», «Роботизированная сварка», «Квантовые технологии», «Интернет вещей», «Цифровое производство».Большинство компетенций WorldSkills Hi-Tech инициированы и разработаны компаниями, нуждающимися в подготовке кадров для своих предприятий. Например, компетенцию «Производственная сборка изделий авиационной техники», а также презентационные компетенции «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов», «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» и «Управление жизненным циклом» инициировала госкорпорация «Ростех», компетенцию «Инженерия космических систем» — представители «Роскосмоса». А «Росатом» разработал компетенции «Неразрушающий контроль», «Инженер-технолог», «Инженерное проектирование», «Технологические системы энергетических объектов» и «Сметное дело».Впервые в финале чемпионата WorldSkills Hi-Tech встретятся профессионалы разных возрастных категорий. Одновременно с общими соревнованиями на площадке «Екатеринбург-Экспо» пройдет финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+». Так, 44 конкурсанта будут состязаться в 11 компетенциях: «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Охрана труда», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Электроника» и в презентационной компетенции «Неразрушающий контроль».Победители и призеры WorldSkills Hi-Tech 2019 получат медали и дипломы, а участнику, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий в рамках номинации «Мастер развития промышленности», и его эксперту дадут премию в 1 млн руб. от Фонда развития промышленности, за исключением номинаций, победители которых уже получали указанную премию в предыдущие 5 лет проведения чемпионата.В рамках деловой программы запланировано более 20 тематических сессий с представителями органов государственной власти, промышленных предприятий и образовательных организаций.Помимо конкурсной программы, в рамках WorldSkills Hi-Tech будут работать площадки Try-a-skill, где все желающие смогут попробовать свои силы на мастер-классах в различных компетенциях. Например, на площадке «Инженерного дизайна CAD» посетители смогут создать цифровую копию детали, распечатать ее на 3D-принтере и узнать, как она работает.Также на площадке WorldSkills Hi-Tech уже во второй раз состоится чемпионат «Битва роботов — 2019». Турнир пройдет на специальном боевом ринге, оснащенном необходимым оборудованием.В Уральской столице параллельно с 100+ Forum Russia 30-31 октября 2019 года пройдет Всемирный день городов ООН-Хабитат. В нем примут участие главы городов и регионов иностранных государств, руководители международных организаций и структурных подразделений ООН.Общая тема Всемирного дня городов — «Лучший город — лучшая жизнь», а подтема — «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».«Нам важно провести международное мероприятие на высоком уровне, чтобы достойно презентовать столицу Урала. Все это в копилку проведения в 2020 году в Екатеринбурге 100+ Forum Russia в новом формате «строительного Иннопрома». Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН, правительства РФ и на высоком уровне проведёт глобальное международное мероприятие», — ранее отмечал Александр Высокинский.Всего на международном мероприятии ожидается около 30 спикеров и 500 участников. Среди них — представители из России, Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. Активное участие в праздновании Всемирного дня городов принимает Китайская народная республика, делегация которой представит экспозицию лучших строительных проектов Китая, а также объекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН.Также в рамках выставочной экспозиции ООН-Хабитат презентует участникам мероприятия Мировой урбанистический форум, который пройдёт в Абу-Даби в феврале 2020 года. Предполагается, что Екатеринбург будет претендовать на право проведения Urban Forum в 2024 году.Празднование Всемирного дня городов в 2019 году в Екатеринбурге будет проходить при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрации Свердловской области и руководства города Екатеринбурга.Официально Екатеринбург как город, принимающий Всемирный день городов, объявлен в мае 2019 года главой ООН-Хабитат — заместителем генерального секретаря Маймунах Мохд Шариф на первой Ассамблее организации в Найроби (Кения).ООН-Хабитат является программой Организации Объединенных Наций, координирует деятельность по развитию населенных пунктов, в центре внимания которой два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. ООН-Хабитат основана в 1978 году. Штаб-квартира расположена в городе Найроби.Всемирный день городов был учрежден 27 декабря 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН. В рамках события муниципальные, региональные, национальные власти и партнеры организуют на разных площадках мира мероприятия, посвященные устойчивому городскому развитию, а затем проводят итоговую встречу. Город-хозяин встречи готовит предложения по ее формату и подтеме. Итоговое мероприятие Всемирного дня городов, как правило, включает форумную и праздничную составляющие.