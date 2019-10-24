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В Нижнем Тагиле суд отказал управляющей компании «УправДом» во взыскании долга с семьи в размере 136 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Свердловский областной суд отказал ООО «УправДом» во взыскании долга с семьи на 136 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Управляющая компания обратилась с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила к супругам, у которых в собственности находится жилое помещение в доме по ул. Ленина. «УправДом» просил суд взыскать с семьи задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 136 тыс. 116 руб. за период с марта 2016 по июль 2018 года, пени — 34 тыс. 292 руб. Суд первой инстанции отказал коммунальщикам в удовлетворении исковых требований. ООО «УправДом» оспорило решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде.



«Как установил суд первой инстанции, в квартире никто не зарегистрирован. Согласно выписке из лицевого счета, у собственников имеется задолженность за услуги водоотведения, обслуживание общедомового имущества и приборов учета, отопления, содержание жилья, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения за указанный спорный период в размере 136 тыс. 116 руб. Однако, как видно из этой же выписки, плата за жилое помещение вносилась, но не в полном объеме. Дело в том, что в квартире ответчиков отсутствует разводка труб холодного и горячего водоснабжения, а также отопительные приборы, поэтому данные коммунальные услуги управляющей компанией ответчикам не предоставляются», — комментируют в ведомстве.



Собственники жилья представили суду первой инстанции акт 2009 года, подписанный комиссией МУП «Тагилэнерго», из которого следует, что стояки центрального отопления и горячего водоснабжения в их квартире проходят транзитом только в коридоре, на момент проверки заизолированы, установлены пломбы, квартира находится в стадии капитального ремонта. Внутренняя разводка системы центрального отопления, радиаторы, сантехнические приборы, ГВС отсутствуют, квартира для проживания не пригодна.



Семья неоднократно предлагала УК зафиксировать факт неполучения коммунальных услуг, составить соответствующий акт. Однако «УправДом» этого не сделал. Суд, рассмотрев материалы дела, счел доказанным факт отсутствия в квартире ответчиков необходимых коммуникаций для получения коммунальных услуг горячего водоснабжения и отопления. Следовательно, плата за неоказанные услуги взыскиваться с собственников жилого помещения не должна.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

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