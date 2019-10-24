Новости дня

«МегаФон» фиксирует увеличение в 1,5 раза спроса на наушники на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Сотрудники интернет-магазина «МегаФон» на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев — увеличение спроса на наушники и гарнитуры. По сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза, сообщает пресс-служба оператора связи.



«Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент — и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар — наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к новому году», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.



Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.



С начала года женщины (43%) приблизились к мужчинам (57%) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной «МегаФона». Из регионов пальму первенства держат жители Екатеринбурга и Свердловской области — на них приходится каждый третий заказ.



В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.



«При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина «МегаФона», в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:53</span><br /><strong>«МегаФон» фиксирует увеличение в 1,5 раза спроса на наушники на Среднем Урале</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Сотрудники интернет-магазина «МегаФон» на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев — увеличение спроса на наушники и гарнитуры. По сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза, сообщает пресс-служба оператора связи.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090844-megafon-fiksiruet-uvelichenie-v-15-raza-sprosa-na-naushniki-na-srednem-urale.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: