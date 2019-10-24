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«МегаФон» фиксирует увеличение в 1,5 раза спроса на наушники на Среднем Урале
24 октябрь 2019 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Сотрудники интернет-магазина «МегаФон» на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев — увеличение спроса на наушники и гарнитуры. По сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза, сообщает пресс-служба оператора связи.
«Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент — и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар — наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к новому году», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.
Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.
С начала года женщины (43%) приблизились к мужчинам (57%) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной «МегаФона». Из регионов пальму первенства держат жители Екатеринбурга и Свердловской области — на них приходится каждый третий заказ.
В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.
«При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина «МегаФона», в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ», — говорится в сообщении.
«Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент — и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар — наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к новому году», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.
Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.
С начала года женщины (43%) приблизились к мужчинам (57%) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной «МегаФона». Из регионов пальму первенства держат жители Екатеринбурга и Свердловской области — на них приходится каждый третий заказ.
В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.
«При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина «МегаФона», в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ», — говорится в сообщении.
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