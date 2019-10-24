Новости дня

ММК завершил первый этап внедрения единой корпоративной информационной системы

24 октябрь 2019 (12:06)

УрБК, Магнитогорск, 24.10.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно завершил первый этап масштабного проекта по внедрению единой корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle R12. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.

На единую корпоративную систему переведены ПАО «ММК» ООО «Объединенная сервисная компания» (оказывает комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (один из ведущих российских производителей метизной продукции). Уже с первых месяцев внедрения эти компании получают эффект от возможности детально видеть и управлять производственно-материальными потоками, принимать оптимальные решения.

«Целью проекта является создание единого информационного пространства для ключевых организаций Группы ММК, внедрение лучших мировых практик по ведению бизнеса, а также подготовка платформы для реализации стратегических инициатив «Индустрия 4.0»», — отметил руководитель проекта директор по экономике ПАО ММК Андрей Еремин.

С 1 октября стартовал второй этап проекта по внедрению Oracle R12 еще в двух организациях Группы ММК: ООО «Механоремонтный комплекс» (производитель оборудования и запасных частей для металлургического производства) и ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (производитель проката с покрытием).

Как отмечает Управление информации и общественных связей, новая система позволит предприятиям унифицировать бизнес процессы, а также повысить их эффективность и прозрачность.

«КИС позволит компаниям подняться на новый уровень управления, учета и контроля в соответствии с корпоративными стандартами ММК. Новые ИТ-технологии помогут менеджменту ускорить процесс принятия оптимальных управленческих решений, повысить эффективность бизнеса», — говорится в сообщении.

Создание системы управления для Группы ММК на основе Oracle R12 будет служить фундаментом, обеспечивающим возможность дальнейшего развития компании, проведения цифровой трансформации, сохранения лидирующих позиций в отрасли.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: