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В России полномочия по контролю за техосмотром автомобилей предлагают вернуть МВД

24 октябрь 2019 (11:40)

УрБК, Москва, 24.10.2019. Минэкономики направило в правительство РФ письмо, в котором предложило наделить МВД России полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра (ТО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в самом МВД к этой идее относятся скептически. Под новые полномочия нужно увеличивать штат специалистов, которых не хватает.

Летом текущего года Госдума приняла пакет поправок, предполагающий масштабную реформу ТО, которые вступят в силу осенью 2020 года. Изменения внесены в несколько документов, включая КоАП и УК. Основные нововведения — штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без техосмотра и ужесточение ответственности для операторов ТО, торгующих диагностическими картами, не проводя никаких проверок. Такая практика стала массовой по итогам прошлой реформы ТО 2011–2012 годов, когда техосмотр стали проверять не инспекторы ГИБДД, а страховщики при выдаче полиса.

Если идея Минэкономики будет реализована, ГИБДД вернет себе почти весь контроль за техосмотром, который был у ведомства до 2011 года.

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