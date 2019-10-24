Новости дня

В России полномочия по контролю за техосмотром автомобилей предлагают вернуть МВД

УрБК, Москва, 24.10.2019. Минэкономики направило в правительство РФ письмо, в котором предложило наделить МВД России полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра (ТО). Об этом пишет «Коммерсантъ».



По сведениям издания, в самом МВД к этой идее относятся скептически. Под новые полномочия нужно увеличивать штат специалистов, которых не хватает.



Летом текущего года Госдума приняла пакет поправок, предполагающий масштабную реформу ТО, которые вступят в силу осенью 2020 года. Изменения внесены в несколько документов, включая КоАП и УК. Основные нововведения — штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без техосмотра и ужесточение ответственности для операторов ТО, торгующих диагностическими картами, не проводя никаких проверок. Такая практика стала массовой по итогам прошлой реформы ТО 2011–2012 годов, когда техосмотр стали проверять не инспекторы ГИБДД, а страховщики при выдаче полиса.



Если идея Минэкономики будет реализована, ГИБДД вернет себе почти весь контроль за техосмотром, который был у ведомства до 2011 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:40</span><br /><strong>В России полномочия по контролю за техосмотром автомобилей предлагают вернуть МВД</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 24.10.2019. Минэкономики направило в правительство РФ письмо, в котором предложило наделить МВД России полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра (ТО). Об этом пишет «Коммерсантъ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090839-v-rossii-polnomochiya-po-kontrolyu-za-tehosmotrom-avtomobiley-predlagayut-vernut-mvd.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: